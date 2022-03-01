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"Спасибо, братья! Гады! Сдохните!": окупанти завдали авіаудару по центру Харкова. ВІДЕО
Вранці 1 березня російські окупанти завдали авіаудару по розташованому в центрі Харкова Майдану Свободи - найбільшій площі Європи
Відео удару і наслідків вибуху оприлюднило в Telegram Суспільне Харків.
За даними Суспільного, по Майдану Свободи вдарили о 8:01. Снаряд влучив по будівлі облдержадміністрації.
"Центр, Сумська, кілька метрів від Ради, розворотило двері, повибивало шибки. Зовсім близько від Ради. Дім, метро, бомбосховище, Палац піонерів, шибки повибивало", - кажуть автори одного з відео з місця подій.
Російськомовна харків'янка російською мовою "подякувала" росіянам і побажала здохнути.
"Спасибо, братья! Братья, блин! Гады! Сдохните!" - вигукнула жінка.
Снаряди окупантів також влучили в інші місця в центрі Харкова.
"Щойно прилетіло. Центр. Площа п'яти рогів", - каже автор відео.
- Нагадаємо, напередодні окупанти обстріляли житлові райони Харкова з "Градів", а 27 лютого прорвалися до міста на військовій техніці, але були знешкоджені українцями.
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