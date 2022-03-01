"Спасибо, братья! Гады! Сдохните!": окупанти завдали авіаудару по центру Харкова. ВІДЕО

Відео удару і наслідків вибуху оприлюднило в Telegram Суспільне Харків.



За даними Суспільного, по Майдану Свободи вдарили о 8:01. Снаряд влучив по будівлі облдержадміністрації.



"Центр, Сумська, кілька метрів від Ради, розворотило двері, повибивало шибки. Зовсім близько від Ради. Дім, метро, бомбосховище, Палац піонерів, шибки повибивало", - кажуть автори одного з відео з місця подій.Російськомовна харків'янка російською мовою "подякувала" росіянам і побажала здохнути."Спасибо, братья! Братья, блин! Гады! Сдохните!" - вигукнула жінка.Снаряди окупантів також влучили в інші місця в центрі Харкова."Щойно прилетіло. Центр. Площа п'яти рогів", - каже автор відео.