Окупанти знеструмили вугільну шахту на Донеччині. Без світла залишається частина споживачів у 6 областях
11 травня російську окупанти знеструмили вугільну шахту на Донеччині. Загалом, станом на 12 травня, перебої з електропостачанням є у споживачів у шести областях
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру країни на прифронтових і прикордонних із РФ територіях. Учора на Донеччині через обстріл було знеструмлено вугільну шахту", - йдеться у повідомленні.
"Через пошкодження внаслідок бойових дій також залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях", - додали у відомстві.
Загалом же енергосистема України працює стабільно.
- Раніше окупанти обстрілами знеструмили дві шахти в Торецьку.
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