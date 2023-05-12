Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру країни на прифронтових і прикордонних із РФ територіях. Учора на Донеччині через обстріл було знеструмлено вугільну шахту", - йдеться у повідомленні.

"Через пошкодження внаслідок бойових дій також залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях", - додали у відомстві.

Загалом же енергосистема України працює стабільно.