Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Ще один район під знесенням, а люди на вулиці або в самозайнятому житлі. Приморський. Площа Луніна, відома як "Стрелка", - зауважив він.

За словами радника мера, будинки не ремонтують, а зносять тому, що окупанти отримали фінансування на це.

Він нагадав, що у 2008 - 2010 роках мешканці цих будинків не дали забудувати площу Луніна МАФами, зокрема тими, що належали ексдепутату й колаборанту Петру Іванову та його прибічникам.

"Мабуть, що перший масовий акт громадської непокори з позитивним результатом в Маріуполі. Тепер лише в пам’яті", - зазначив Петро Андрющенко.

22 червня стало відомо, що в Лівобережному районі Маріуполя окупанти масово руйнують багатоповерхівки. Людям не дозволяли забрати речі, самі росіяни натомість мародерили.

25 червня Петро Андрющенко розповів, що в Маріуполі росіяни поширюють фейковий список будинків для знесення, щоб повернути людей до міста й використати як робочу силу.

Згодом окупанти анонсували знесення будинків у Маріуполі з 1 липня.

21 серпня Андрющенко розповів, що в Маріуполі загарбники за допомогою колаборантів заселяють російських будівельників до вцілілих квартир.

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