Окупанти знову атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини
У Кам’янському районі Дніпропетровської області російські загарбники влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. Сталося загоряння, є значні руйнації
Про це інформує в телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Нова атака на область. Знову удар по енергетичній інфраструктурі. У Кам’янському районі", - пише Резніченко.
Повідомляється, що на місці влучання значні руйнування та пожежа. Працюють рятувальники.
Очільник області наголосив на необхідності заощаджувати електроенергію. Особливо з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
"Дуже прошу усіх тримати курс на заощадження електрики. Невелика економія кожного дасть суттєвий ресурс для відновлення енергомережі країни. Ці прості кроки мінімізують кількість відключень. І це найліпша допомога нашим енергетикам, які цілодобово працюють, щоб усі були зі світлом", - додав Резніченко.
- Уночі 17 жовтня над Дніпропетровщиною сили протиповітряної оборони збили три російські крилаті ракети. Одна ракета влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури.
- Також 17 жовтня через обстріл росіян на ЗАЕС відключилась остання лінія зв'язку з електромережею – Дніпровська.
- Після 5-ї години ранку 17 жовтня росіяни вдарили по критичній інфраструктурі в Сумській області.
- У Києві вранці росіяни поцілили в житловий будинок: загинуло щонайменше троє людей.
- Унаслідок атаки російських терористів на енергетичну інфраструктуру України 17 жовтня в трьох областях пошкоджено енергетичні об'єкти, знеструмлено сотні населених пунктів.
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