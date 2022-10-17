Окупанти знову атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини

Про це інформує в телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Нова атака на область. Знову удар по енергетичній інфраструктурі. У Кам’янському районі", - пише Резніченко.

Повідомляється, що на місці влучання значні руйнування та пожежа. Працюють рятувальники.

Очільник області наголосив на необхідності заощаджувати електроенергію. Особливо з 08:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

"Дуже прошу усіх тримати курс на заощадження електрики. Невелика економія кожного дасть суттєвий ресурс для відновлення енергомережі країни. Ці прості кроки мінімізують кількість відключень. І це найліпша допомога нашим енергетикам, які цілодобово працюють, щоб усі були зі світлом", - додав Резніченко.

Уночі 17 жовтня над Дніпропетровщиною сили протиповітряної оборони збили три російські крилаті ракети. Одна ракета влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури.

Також 17 жовтня через обстріл росіян на ЗАЕС відключилась остання лінія зв'язку з електромережею – Дніпровська.

Після 5-ї години ранку 17 жовтня росіяни вдарили по критичній інфраструктурі в Сумській області.

У Києві вранці росіяни поцілили в житловий будинок: загинуло щонайменше троє людей.

Унаслідок атаки російських терористів на енергетичну інфраструктуру України 17 жовтня в трьох областях пошкоджено енергетичні об'єкти, знеструмлено сотні населених пунктів.

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