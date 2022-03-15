Окупанти зосереджують свої авіаційні удари у зоні ООС і в напрямку Маріуполя, – Арестович
Ворог вже третю добу намагається не застосовувати свою авіацію по Києву, Харкову, Сумах та Миколаєві. А якщо застосовує, то обмежено
Про це повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.
Згідно з його слів, загалом Росія зібрала навколо України 500 своїх літаків. Однак російська авіація не здатна проводити складні повітряні операції. Для цього потрібно багато років навчання та багато грошей, а в РФ цього немає.
"Вже десь третю добу противник намагається не застосовувати свою авіацію по Києву, Харкову, Сумах, Миколаєву. Або застосовує обмежено", – наголосив Арестович.
Він додав, що повітряні удари завдають поодинокі літаки. Окупант випускає максимум по 4-6 літаків. Тим часом українські захисники вже збили 83 ворожі літаки. Водночас Росія зосереджує авіаційні удари у зоні ООС та у Маріуполі. Українська сторона працює, аби полегшити ситуацію там.
- Нагадаємо, окупанти планують відновити наступ на Чернігів, продовжують штурм Маріуполя й готують найманців у РФ і Білорусі.
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