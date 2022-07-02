Окупантів на Херсонщині залишилось небагато. ЗСУ поступово переходять до контрнаступу, - радник голови ОВА Хлань
Радник голови Херсонської військової адміністрації, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів, що Збройні сили України мають тактичні успіхи по всій лінії фронту, що потім може перерости в масштабний контрнаступ
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Збройні сили України потроху просуваються та мають тактичні успіхи по всій лінії фронту, в тому числі й на Херсонщині. Це ще не контрнаступ. Однак ми всі розуміємо, що контрнаступ ЗСУ буде результатом тактичних успіхів, які зараз відбуваються на фронті. Ми вже третій тиждень поступово відтісняємо ворога", - розповів Хлань.
Хлань додав, що скоординовані дії Збройних сил України та українських партизанів на окупованих територіях дають результати.
"Спільні дії ЗСУ та партизанів дають результати не тільки на лінії фронту, а й на окупованих територіях. ЗСУ регулярно знищують склади боєприпасів та техніки ворога. Тому ми обов'язково звільнимо наші землі та перейдемо в контрнаступ. Будемо гнати окупантів і зрадників з української землі. А їх, до речі, залишилось не так вже й багато", - додав Хлань.
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