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Головна війна з Росією Окупантів на Херсонщині залишилось небагато. ЗСУ поступово переходять до контрнаступу, - радник голови ОВА Хлань
Ексклюзив

Окупантів на Херсонщині залишилось небагато. ЗСУ поступово переходять до контрнаступу, - радник голови ОВА Хлань

2 липня, 2022 субота
18:08
війна з Росією На фото Збройні сили України

Радник голови Херсонської військової адміністрації, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів, що Збройні сили України мають тактичні успіхи по всій лінії фронту, що потім може перерости в масштабний контрнаступ

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Збройні сили України потроху просуваються та мають тактичні успіхи по всій лінії фронту, в тому числі й на Херсонщині. Це ще не контрнаступ. Однак ми всі розуміємо, що контрнаступ ЗСУ буде результатом тактичних успіхів, які зараз відбуваються на фронті. Ми вже третій тиждень поступово відтісняємо ворога", - розповів Хлань.

Хлань додав, що скоординовані дії Збройних сил України та українських партизанів на окупованих територіях дають результати.

"Спільні дії ЗСУ та партизанів дають результати не тільки на лінії фронту, а й на окупованих територіях. ЗСУ регулярно знищують склади боєприпасів та техніки ворога. Тому ми обов'язково звільнимо наші землі та перейдемо в контрнаступ. Будемо гнати окупантів і зрадників з української землі. А їх, до речі, залишилось не так вже й багато", - додав Хлань.

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