Окупаційна влада Севастополя заявила про нічну атаку безпілотників

Про це повідомив "глава" Севастополя Михайло Развожаєв.

"Вночі наші військові відбили чергову атаку безпілотників на Севастополь", - написав він у telegram, додавши, що жодні об'єкти в місті не постраждали, а усі служби продовжують контроль обстановки.

За словами Развожаєва, в районі Качі Чорноморський флот збив два БПЛА вогнем зі стрілецької зброї, ще кілька безпілотників були перехоплені і збиті засобами РЕБ.