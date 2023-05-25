Окупаційна влада Севастополя заявила про нічну атаку безпілотників
Окупаційна влада у тимчасово окупованому Севастополі заявила, що вночі їхні військові сили збили 2 БПЛА, і ще кілька дронів були знешкоджені засобами РЕБ
Про це повідомив "глава" Севастополя Михайло Развожаєв.
"Вночі наші військові відбили чергову атаку безпілотників на Севастополь", - написав він у telegram, додавши, що жодні об'єкти в місті не постраждали, а усі служби продовжують контроль обстановки.
За словами Развожаєва, в районі Качі Чорноморський флот збив два БПЛА вогнем зі стрілецької зброї, ще кілька безпілотників були перехоплені і збиті засобами РЕБ.
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