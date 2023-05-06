В окупованому Криму знову чути вибухи
В декількох районах Криму 6 травня близько 16:00 добре чули гучну "бавовну", місцеві жителі різних сіл та районів підтверджують це у повідомленнях
Про це інформує російський телеграм-канал.
У повідомленнях йдеться, що у Кіровському районі біля Старого Криму пролунали 2 гучні вибухи.
Також "бавовну" добре чули у селах Владиславівка, Яскраве, Грушівка та Перевалівка Кіровського району.
Крім того, з Радянського району теж підтверджують, що добряче "бабахнуло".
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