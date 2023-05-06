В окупованому Криму знову чути вибухи

Про це інформує російський телеграм-канал.



У повідомленнях йдеться, що у Кіровському районі біля Старого Криму пролунали 2 гучні вибухи.



Також "бавовну" добре чули у селах Владиславівка, Яскраве, Грушівка та Перевалівка Кіровського району.



Крім того, з Радянського району теж підтверджують, що добряче "бабахнуло".

Глава окупаційної влади Криму Аксьонов заявив, що начебто

силами ППО РФ збито балістичну ракету, запущену українським ОТРК "Гром-2". Руйнувань та постраждалих немає.