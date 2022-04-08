Олександр за тиждень війни втратив 10 кг, - дружина Усика про форму боксера

Про це повідомляє PravdaTUT Lviv у YouTube.



"Олександр за тиждень війни втратив 10 кг. Він був у такому жаху, в такому шоку, його так розривало... Він бачив, що я роблю. Я говорю: "Саш, будь ласка, просять люди, треба говорити, якось підтримувати". Але йому дуже важко. Він спочатку перетравлював це всередині. Ну, по-перше, скажемо щиро, у такій ситуації ми ніколи не були. І ніхто не був, мабуть. Все наше покоління... Ніколи ми такого й уявити не могли. І тут таке, шок. Зараз він розуміє, наскільки для нього важливий, припустімо, навіть найближчий бій. Для нього кожен бій важливий, але зараз, коли у твоїй країні ллється кров, Україну хочеться славити, пишатися", – сказала Катерина Усик.

Після початку повномасштабної російської агресії 24 лютого 2022 року боксер заявив, що РФ розв'язала війну проти українського народу та вступив до лав тероборони.

Врешті Усик вирішив залишити Україну та виїхав до Чехії, де розпочав підготовку до реваншу проти британця Ентоні Джошуа.

Усик 25 вересня 2021 року в Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Контрактом на перший поєдинок було передбачено реванш.





Нагадаємо, 25 березня Усик заявив, що проведе бій проти Джошуа.

5 квітня окупаційна влада Криму вирішила позбавити українського боксера Олександра Усика відзнаки "За вірність обов'язку".

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