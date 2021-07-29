Олімпіада-2020: Романчук заявив, що йому замало бронзи на Іграх у Токіо
Український плавець Михайло Романчук, який здобув на Олімпійських іграх у Токіо бронзову медаль на дистанції 800 м вільним стилем, заявив, що не реалізував свій потенціал повністю
Про це повідомляє Суспільне:Спорт.
За словами Романчука, він розраховував у фіналі на 800 м вільним стилем перевершити власний олімпійський рекорд - 7 хв 41,28 сек - який встановив у Токіо у півфінальному запливі.
"Не вдалося реалізувати себе повністю. Мій півфінальний результат так і залишився олімпійським рекордом. Звичайно, були надії на те, що зможу його покращити, але такі обставини - попереду 1500 м і будемо на них налаштовуватися", - сказав Романчук.
Він додав, що йшов до своєї олімпійської медалі 18 років.
"З шести років займаюся плаванням, прийшов до свого тренера, який зараз тут зі мною, з яким ми досягли цих результатів. Без нього цього не було б. Звичайно, завжди хочеться краще, але тепер будемо налаштовуватися на свою коронну дистанцію", - підсумував Романчук, який на двох поспіль чемпіонатах світу в 2017 та 2019 роках вигравав на дистанції 1500 м вільним стилем срібні нагороди.
За шість змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 чотири бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.
- Нагадаємо, 29 липня Михайло Романчук здобув бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо на дистанції 800 м вільним стилем.
- Пізніше з'ясувалося, що Романчук приніс збірній Україну першу з 2004 року олімпійську медаль у плаванні.
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