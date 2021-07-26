Олімпіада-2020: українці посіли шосте місце в синхронних стрибках у воду

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Дует 15-річного Олексія Середи і 19-річного Олега Сербіна зайняли шосте місце з восьми країн, які змагались у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки на Олімпіаді-2020. Українці набрали 400,44 бала.



Олімпійськими чемпіонами стали представники Великобританії, у них 471,81 бали.



Олімпіада-2020



26 липня



Синхронні стрибки у воду з 10-метрової вишки



1. Томас Дейлі / Лі Матті (Великобританія) - 471,81



2. Чао Юан / Чен Айсен (Китай) - 470,58



3. Олександр Бондар / Віктор Минбаєв (ОКР) - 439,92



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6. Олексій Середа / Олег Сербін (Україна) - 400,44

На Олімпіаді-2020 збірній України нагороди принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг та фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів.

З двома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 32-е місце.