Олімпіада-2020: українці посіли шосте місце в синхронних стрибках у воду
Українці Олексій Середа і Олег Сербін зайняли шосте місце у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки на Олімпіаді-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Дует 15-річного Олексія Середи і 19-річного Олега Сербіна зайняли шосте місце з восьми країн, які змагались у синхронних стрибках у воду з 10-метрової вишки на Олімпіаді-2020. Українці набрали 400,44 бала.
Олімпійськими чемпіонами стали представники Великобританії, у них 471,81 бали.
Олімпіада-2020
26 липня
Синхронні стрибки у воду з 10-метрової вишки
1. Томас Дейлі / Лі Матті (Великобританія) - 471,81
2. Чао Юан / Чен Айсен (Китай) - 470,58
3. Олександр Бондар / Віктор Минбаєв (ОКР) - 439,92
...
6. Олексій Середа / Олег Сербін (Україна) - 400,44
На Олімпіаді-2020 збірній України нагороди принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг та фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів.
З двома бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 32-е місце.
- Нагадаємо, 24 липня Дар'я Білодід здобула бронзу та принесла Україні першу медаль Олімпійських ігор у Токіо.
- 25 липня фехтувальник Ігор Рейзлін став бронзовим медалістом Олімпіади-2020.
- 26 липня шаблістка Ольга Харлан програла в 1/16 фіналу змагань на Олімпіаді-2020 в Токіо.
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