Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
За підсумками одинадцятьох змагальних днів Олімпійських ігор у Токіо збірна України здобула 1 срібну та 6 бронзових медалей
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За 11 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула сім нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг.
Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.
З 1-ю срібною та 6-ма бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 61-е місце.
Лідирує з 32-ма золотими, 21-ма срібними та 16-ма бронзовими медалями Китай.
- Нагадаємо, 3 серпня український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов переміг у півфіналі Олімпійських ігор у Токіо та гарантував собі нагороду.
- Інший борець - Жан Беленюк також вийшов до фіналу та забезпечив собі щонайменше срібло.
- 3 серпня українська борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг.
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