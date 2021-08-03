Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.



За 11 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула сім нагород. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг.



Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.



З 1-ю срібною та 6-ма бронзовими нагородами наша олімпійська команда займає в загальному медальному заліку 61-е місце.



Лідирує з 32-ма золотими, 21-ма срібними та 16-ма бронзовими медалями Китай.





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