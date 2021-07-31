Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 1 серпня
У дев'ятий змагальний день, у неділю, 1 серпня, за золоту медаль змагатиметься плавці Михайло Романчук та Сергій Фролов
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У неділю, 1 серпня, у Токіо за медалі Олімпіади-2020 продовжать боротись українські спортсмени.
Михайло Романчук та Сергій Фролов змагатиметься у плаванні на 1500 м вільним стилем, а боксер Олександр Хижняк чвертьфіналі турніру серед бійців середньої ваги.
02:30 - Стрілецький спорт. Швидкісний пістолет, 25 м. Павло Коростильов
04:44 - Плавання. 1500 м вільним стилем. Сергій Фролов, Михайло Романчук
06:18 - Бокс. Середня вага. Олександр Хижняк
13:10 - Важка атлетика. Жінки, до 76 кг. Ірина Деха
Прямі трансляції на телеканалі UA:Перший
Читайте також: Топ-10 золотих надій України на Олімпіаді-2020За вісім змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 п'ять бронзових нагород. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м, тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.
- 31 липня українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла Олену Рибакіну з Казахстану в матчі за бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо.
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