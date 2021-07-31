Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 1 серпня

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У неділю, 1 серпня, у Токіо за медалі Олімпіади-2020 продовжать боротись українські спортсмени.



Михайло Романчук та Сергій Фролов змагатиметься у плаванні на 1500 м вільним стилем, а боксер Олександр Хижняк чвертьфіналі турніру серед бійців середньої ваги.





02:30 - Стрілецький спорт. Швидкісний пістолет, 25 м. Павло Коростильов



04:44 - Плавання. 1500 м вільним стилем. Сергій Фролов, Михайло Романчук



06:18 - Бокс. Середня вага. Олександр Хижняк



13:10 - Важка атлетика. Жінки, до 76 кг. Ірина Деха

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31 липня українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла Олену Рибакіну з Казахстану в матчі за бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо.

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За вісім змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 п'ять бронзових нагород. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м, тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.