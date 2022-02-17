Олімпіада-2022: Фінський фристайліст під час змагань зіштовхнувся з оператором та зламав ключицю

Про це повідомляє NRK.

Саллінен зіштовхнувся з оператором під час виконання одного з елементів у кваліфікації в хафпайпіі. Через зіткнення фін зламав ключицю. Він набрав 18,50 бала та не зміг потрапити до фіналу за підсумками кваліфікації.

"Сподіваюся, що з оператором все гаразд, мені шкода. На передостанньому стрибку я недостатньо розігнався і приземлився надто глибоко. А на останньому стрибку влучив лижами на свіжий сніг і зачепив оператора", - розповів Саллінен.

Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці першу нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.

17 лютого жіноча збірна Канади перемогла США у фіналі хокейного турніру.

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