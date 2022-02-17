Олімпіада-2022: Фінський фристайліст під час змагань зіштовхнувся з оператором та зламав ключицю
Фінський фристайліст Йон Саллінен під час змагань із хафпайпу зіштовхнувся з телеоператором та зламав ключицю
Про це повідомляє NRK.
Саллінен зіштовхнувся з оператором під час виконання одного з елементів у кваліфікації в хафпайпіі. Через зіткнення фін зламав ключицю. Він набрав 18,50 бала та не зміг потрапити до фіналу за підсумками кваліфікації.
"Сподіваюся, що з оператором все гаразд, мені шкода. На передостанньому стрибку я недостатньо розігнався і приземлився надто глибоко. А на останньому стрибку влучив лижами на свіжий сніг і зачепив оператора", - розповів Саллінен.
- Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці першу нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.
- 17 лютого жіноча збірна Канади перемогла США у фіналі хокейного турніру.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.03
Купівля 28.03Продаж 28.36
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.29
- Актуальне
- Важливе