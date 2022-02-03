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Олімпіада-2022: Лідер збірної України за день до старту на Іграх в Пекіні захворів на коронавірус

3 лютого, 2022 четвер
12:27
Спорт Іван Шмуратко

Український фігурист Іван Шмуратко здав позитивний тест на COVID-19 за день до старту олімпійського турніру в командних змаганнях

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет

Через підтверджений позитивний тест, Івана Шмуратко не зможе допомогти збірній України у командних змаганнях, які розпочнуться в Пекіні вже 4 лютого. Він був єдиним представником нашої країни в одиночному чоловічому катанні. 

Згідно з регламентом, в змаганнях допускається участь у трьох видах, замість чотирьох. 

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"Наразі відчуваю спустошення, на жаль, коронавірус втрутився в мої олімпійські плани. Дуже хотів допомогти нашій команді і відчути цю незвичайну атмосферу змагань. Я бажаю здоров'я і успіху своїм друзям і партнерам по команді, буду тримати за них все, що можна тримати, поки що дистанційно, і чекаю на своє повернення на олімпійський лід як можна скоріше", - сказав Шмуратко. 

Він запевнив, що почувається добре і прагне виступити в індивідуальному турнірі, який розпочнеться 8 лютого.

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Олімпіада-2022
фігурне катання
Олімпійські ігри
Коронавірус
Іван Шмуратко
Пекін-2022
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