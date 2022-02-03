Олімпіада-2022: Лідер збірної України за день до старту на Іграх в Пекіні захворів на коронавірус

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Через підтверджений позитивний тест, Івана Шмуратко не зможе допомогти збірній України у командних змаганнях, які розпочнуться в Пекіні вже 4 лютого. Він був єдиним представником нашої країни в одиночному чоловічому катанні.

Згідно з регламентом, в змаганнях допускається участь у трьох видах, замість чотирьох.

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"Наразі відчуваю спустошення, на жаль, коронавірус втрутився в мої олімпійські плани. Дуже хотів допомогти нашій команді і відчути цю незвичайну атмосферу змагань. Я бажаю здоров'я і успіху своїм друзям і партнерам по команді, буду тримати за них все, що можна тримати, поки що дистанційно, і чекаю на своє повернення на олімпійський лід як можна скоріше", - сказав Шмуратко.

Він запевнив, що почувається добре і прагне виступити в індивідуальному турнірі, який розпочнеться 8 лютого.



Нагадаємо, 2 лютого українська біатлоністка Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус.

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