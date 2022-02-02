Олімпіада-2022: міністр спорту Гутцайт назвав три види програми, в яких Україна претендуватиме на медалі

Про це повідомляє Tribuna.com.

За його словами, збірна України підходить до Олімпіади-2022 не з надто оптимістичними результатами, але все ж сподівається на медалі.

"Дуже хочеться, щоб ми були з медалями. Чи з медаллю. Ну хто здатен. Так, бачимо, що не дуже нас задовольняють результати сьогодні. Але у фристайлі є шанси, та й в біатлоні як завжди – є моменти, де ми можемо розраховувати на вдалий виступ. А може десь ще якісь спортсмени прорвуться – наприклад, Гераскевич в скелетоні. Все може бути", - сказав Гутцайт.

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Він додав, що від результатів Ігор, ймовірно, залежатиме його майбутнє на посаді міністра.

"Тому хвилювання, бо це ж Олімпіада, а після неї завжди починається розбір – хто винен, чому немає медалей. І завжди потрібно знайти якогось посадовця чи міністра. Тому мені хочеться, щоб була медаль, а в мене було більше позитивних мотивів далі працювати", - зазначив Гутцайт.

