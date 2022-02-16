Олімпіада-2022: Розклад 13-го дня зимових Ігор у Пекіні
У четвер, 17 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні буде розіграно шість комплектів медалей
Про це повідомляє Еспресо.TV.
17 лютого
03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Данія - США
03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Швеція - Швейцарія
03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Канада - Велика Британія
03:05. Керлінг. Чоловіки. 12-й тур. Норвегія - Італія
03:30. Фристайл. Жінки. Скі-хафпайп. Кваліфікація
04:30. Гірськолижний спорт. Жінки. Суперкомбінація. Швидкісний спуск
05:30. Фристайл. Жінки. Скі-крос. Кваліфікація
06:10. Хокей. Жінки. Фінал
06:30. Фристайл. Чоловіки. Скі-хафпайп. Кваліфікація
08:00. Гірськолижний спорт. Жінки. Суперкомбінація. Слалом
08:00. Фристайл. Жінки. Скі-крос. 1/8 фіналу
08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. Японія - Швейцарія
08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. ОКР - Велика Британія
08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. Данія - Канада
08:05. Керлінг. Жінки. 12-й тур. Південна Корея - Швеція
08:35. Фристайл. Жінки. Скі-крос. 1/4 фіналу
08:54. Фристайл. Жінки. Скі-крос. 1/2 фіналу
09:10. Фристайл. Жінки. Скі-крос. За 3 місце
09:20. Фристайл. Жінки. Скі-крос. Фінал
10:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1000 м
12:08. Фігурне катання. Жінки. Довільна програма
13:00. Лижне двоборство. Командні змагання. HS-140 + Естафета 4х5 км
14:05. Керлінг. Чоловіки. 1/2 фіналу
14:05. Керлінг. Чоловіки. 1/2 фіналу
- Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці першу нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.
- Фристайліст Олександр Абраменко після того, як здобув для України першу медаль на Олімпіаді у Пекіні, обійнявся з росіянином Іллею Буровим.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.99
Купівля 27.99Продаж 28.36
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.29
- Актуальне
- Важливе