Олімпіада-2022: Розклад 15-го дня зимових Ігор у Пекіні
У суботу, 19 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні буде розіграно вісім комплектів медалей
Про це повідомляє Еспресо.TV.
19 лютого
03:30. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 1-а спроба
03:30. Фристайл. Чоловіки. Скі-хафпайп. Фінал
05:00. Гірськолижний спорт. Командні змагання. 1/8 фіналу
05:05. Бобслей. Чоловіки. Четвірки. 2-а спроба
05:47. Гірськолижний спорт. Командні змагання. 1/4 фіналу
06:14. Гірськолижний спорт. Командні змагання. 1/2 фіналу
06:37. Гірськолижний спорт. Командні змагання. За третє місце
06:46. Гірськолижний спорт. Командні змагання. Фінал
08:00. Лижні гонки. Чоловіки. Мас-старт 50 км. Класичний стиль
08:05. Керлінг. Чоловіки. Фінал
09:00. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Мас-старт. 1/2 фіналу
09:45. Ковзанярський спорт. Жінки. Мас-старт. 1/2 фіналу
10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. Мас-старт. Фінал
11:00. Ковзанярський спорт. Жінки. Мас-старт. Фінал
13:08. Фігурне катання. Спортивні пари. Довільна програма
14:00. Бобслей. Жінки. Двійки. 3-я спроба
14:05. Керлінг. Жінки. За третє місце
15:10. Хокей. Чоловіки. Матч за 3 місце
15:30. Бобслей. Жінки. Двійки. 4-а спроба
- Нагадаємо, 18 лютого українська біатлоністка Юлія Джима посіла 7 місце у мас-старті - завершальній жіночій гонці на Олімпіаді-2022.
- У чоловічому мас-старті Дмитро Підручний посів 24 місце, Артем Прима фінішував 28-м
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