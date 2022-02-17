Олімпіада-2022: Усі медалісти 13-го дня Ігор у Пекіні. ФОТО
У четвер, 17 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні розігрується шість комплектів нагород
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Зимові Олімпійські ігри-2022
17 лютого
Ковзанярський спорт
Жінки. 1000 м
Міхо Такагі (Японія)
Ютта Лердам (Нідерланди)
Бріттані Боу (США)
Міхо Такагі
Фристайл
Жінки. Скі-крос
1. Сандра Неслунд (Швеція)
2. Маріелль Томпсон (Канада)
3. Фанні Сміт (Швейцарія)
Сандра Неслунд (попереду)
Хокей. Жінки
1. Канада
2. США
3. Фінляндія
Збірна Канади
Гірськолижний спорт
Жінки. Комбінація
1. Мішель Гізін (Швейцарія)
2. Венді Гольденер (Швейцарія)
3. Федеріка Бріньоне (Італія)
Мішель Гізін
Усі фото - Getty Images
- Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці першу нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.
- 17 лютого жіноча збірна Канади перемогла США у фіналі хокейного турніру.
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