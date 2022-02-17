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Оновлено

Олімпіада-2022: Усі медалісти 13-го дня Ігор у Пекіні. ФОТО

17 лютого, 2022 четвер
11:48
Спорт Мішель Гізін

У четвер, 17 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні розігрується шість комплектів нагород

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Зимові Олімпійські ігри-2022

17 лютого 

Ковзанярський спорт 

Жінки. 1000 м 

Міхо Такагі (Японія)

Ютта Лердам (Нідерланди)

Бріттані Боу (США)



Міхо Такагі

Фристайл

Жінки. Скі-крос

1. Сандра Неслунд (Швеція)

2. Маріелль Томпсон (Канада)

3. Фанні Сміт (Швейцарія)



Сандра Неслунд (попереду)

Хокей. Жінки

1. Канада

2. США

3. Фінляндія



Збірна Канади

Гірськолижний спорт

Жінки. Комбінація

1. Мішель Гізін (Швейцарія)

2. Венді Гольденер (Швейцарія)

3. Федеріка Бріньоне (Італія)



Мішель Гізін

Усі фото - Getty Images

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