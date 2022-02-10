Олімпіада-2022: Усі медалісти шостого дня Ігор у Пекіні. ФОТО
У четвер, 10 лютого, на зимових Олімпійських іграх у Пекіні розігрується вісім комплектів нагород
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Лижні гонки
Жінки. 10 км класичним стилем
1. Терезе Йохауг (Норвегія)
2. Кертту Нісканен (Фінляндія)
3. Кріста Пярмякоскі (Фінляндія)
Терезе Йохауг
Сноубординг
Жінки. Хафпайп
1. Хлоя Кім (США)
2. Керальт Кастельєт (Іспанія)
3. Сена Томіта (Японія)
Хлоя Кім
Сноубординг
Чоловіки. Сноуборд-крос
1. Алессандро Геммерле (Австрія)
2. Еліот Гронден (Канада)
3. Омар Візінтін (Італія)
Алессандро Геммерле (ліворуч)
Фігурне катання
Чоловіки
1. Нейтан Чен (США)
2. Юма Кагіяма (Японія)
3. Сема Уно (Японія)
Нейтан Чен
Гірські лижі
Чоловіки. Комбінація
1. Йоганнес Штрольц (Австрія)
2. Александер Омодт Кільде (Норвегія)
3. Джеймс Кроуфорд (Канада) - 0,68
Йоганнес Штрольц
Усі фото - Getty Images
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