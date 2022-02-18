Олімпіада-2022: Усі результати українців у 14-й день Ігор у Пекіні
У п'ятницю, 18 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні українці змагаються у біатлоні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У жіночому мас-старті українська біатлоністка Юлія Джима фінішувала на 7-й позиції, хоч і показала найкращу стрільбу серед всіх спортсменок - лише 3 промахи.
О 11:00 відбудеться чоловічий мас-старт, де змагатимуться Дмитро Підручний і Артем Прима.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.16
Купівля 28.16Продаж 28.52
-
EUR
Купівля 31.93Продаж 32.44
- Актуальне
- Важливе