Олімпіада-2022: Усі результати українців у 14-й день Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У жіночому мас-старті українська біатлоністка Юлія Джима фінішувала на 7-й позиції, хоч і показала найкращу стрільбу серед всіх спортсменок - лише 3 промахи.



О 11:00 відбудеться чоловічий мас-старт, де змагатимуться Дмитро Підручний і Артем Прима.

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