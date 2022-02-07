Олімпіада-2022: Усі результати українців у третій день Ігор у Пекіні

Про це повідмоляє Еспресо.TV.



Іван Ковбаснюк став 33-м у швидкісному спуску й відстав від переможця Беата Фойца зі Швейцарії на 5.40 сек. Результат 28-річного спортсмена став найкращим в історії виступів українських спортсменів у цій дисципліні.



У першому заїзді гігантського слалому Анастасія Шепіленко показала 45-й результат із часом 1.05,95. Відставання від лідера становило 8,39 секунди. Другий заїзд українка закінчила на 39-й позиції зі загальним часом 2:12.33.



Відбулась жіноча індивідуальна гонка. Україну в Пекіні представили Ірина Петренко, Юлія Джима та Валентина Семеренко.



Перемогу здобула Деніз Херманн із Німеччини, яка показала результат 44.12,7 і допустила 1 промах. Вдало виступили і українки Джима (2 промахи) та Петренко (1) - вони посіли 10 і 11 місця відповідно.



Валентина Семеренко знялася з перегонів після другої стрільби.



Розклад виступів українців 7 лютого



03:30. Анастасія Шепіленко: гірськолижний спорт (гігантський слалом, перша спроба), 08:30 – друга спроба.



06:00. Іван Ковбаснюк: гірськолижний спорт (швидкісний спуск).



11:00. Ірина Петренко, Юлія Джима, Валя Семеренко: біатлон (індивідуальна гонка, 15 км).



13:50. Олена Стецьків, Юліанна Туницька: санний спорт (одиночки, перший заїзд), 15:30 – другий заїзд.