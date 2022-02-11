Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 7-го дня Ігор у Пекіні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У збірної Німеччини 7 золотих і 4 срібні нагороди. Другу позицію з 6 золотими медалями, 3 сріблами та 5 бронзами займає Норвегія.



Третє місце в Нідерландів, у яких п'ять золотих, чотири срібні і 1 бронзова нагороди. У топ-10 також входять Швеція, Австрія, США, Китай, ОКР, Італія і Японія.



Збірна України поки не здобула на Олімпіаді-2022 жодної нагороди.





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