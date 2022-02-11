Олімпіада-2022: Який вигляд має медальний залік після 7-го дня Ігор у Пекіні
За підсумками сьомого змагального дня зимових Олімпійських ігор у Пекіні лідерство у загальному медальному заліку зберігає збірна Німеччини
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У збірної Німеччини 7 золотих і 4 срібні нагороди. Другу позицію з 6 золотими медалями, 3 сріблами та 5 бронзами займає Норвегія.
Третє місце в Нідерландів, у яких п'ять золотих, чотири срібні і 1 бронзова нагороди. У топ-10 також входять Швеція, Австрія, США, Китай, ОКР, Італія і Японія.
Збірна України поки не здобула на Олімпіаді-2022 жодної нагороди.
- 11 лютого українська біатлоністка Олена Білосюк (Підгрушна) отримала негативний тест на коронавірус.
- Після цього біатлоністка Юлія Джима фінішувала восьмою у спринті на Олімпіаді-2022.
- Анастасія Шепіленко посіла 37-ме місце у змаганнях з гірськолижного спорту у супергіганті.
- 11 лютого Гераскевич, який виступає на Олімпіаді-2022, закликав Росію припинити війну в Україні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.89
Купівля 27.89Продаж 28.16
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.17
- Актуальне
- Важливе