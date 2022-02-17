Олімпіада-2022: За кого українцям вболівати 18 лютого

Путін звинуватив Україну в ігноруванні можливості мирного процесу по Донбасу та заявив, що силове стримування - пряма загроза нацбезпеці РФ

"Не буду за тебе, г***у, віддавати життя": Кива заявив, що це "не його війна" і захищати Зеленського він не планує