Олімпіада-2022: За кого українцям вболівати 18 лютого
У п'ятницю, 18 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні українці змагатимуться у біатлоні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
18 лютого
09:00 Біатлон. Жінки. Мас-старт 12,5 км - Юлія Джима
11:00 Біатлон. Чоловіки. Мас-старт 15 км - Артем Прима, Дмитро Підручний
- Нагадаємо, 16 лютого Олександр Абраменко приніс збірній Україні у лижній акробатиці першу нагороду на Олімпійських іграх у Пекіні.
- Фристайліст Олександр Абраменко після того, як здобув для України першу медаль на Олімпіаді у Пекіні, обійнявся з росіянином Іллею Буровим.
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