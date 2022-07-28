OneRepublic виступили з українським прапором на концерті у Торонто

Відео опублікувала глядачка концерту.

"Вперше з лютого відчула себе такою живою і такою пов’язаною з людьми. Мій прапор трохи долетів до сцени і я вдячна за підтримку", - написала авторка відео.

Раніше гурт висловлювався на підтримку України у війні з Росією. У квітні музиканти записали відео де закликали об'єднатися для допомоги українським біженцям та виконали одну зі своїх пісень.

"82,4 мільйона людей у ​​всьому світі були змушені покинути свої домівки через конфлікти, насильство, переслідування або порушення прав людини. Ми повинні долучитися до руху #StandUpForUkraine та об’єднатися для допомоги біженцям в усьому світі для підтримки, яка їм так потрібна зараз", - йдеться у повідомленні.

24 червня Елтон Джон зупинив концерт, щоб звернути увагу залу на українку з синьо-жовтим прапором.

16 липня під час концерту у Варшаві музиканти німецького гурту Rammstein розгорнули прапор України.

23 липня гурт Imagine Dragons став амбасадором UNITED24.

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