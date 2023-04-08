"Україна відвернулась від мене". Онуфрій визнав, що мав громадянство Росії

Відповідну заяву сьогодні, 8 квітня 2024 року, оприлюднила очолювана ним релігійна конфесія.

"Між Україною і Росією були добрі братські стосунки. Коли ці стосунки стали погіршуватись, особливо останніх десять років, я полишив російське громадянство. У мене немає російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли я виступив проти війни Росії з Україною і засудив Російську агресію. Я вважаю себе громадянином тільки України", - зазначив очільник УПЦ (МП).

"Російського паспорта у мене немає", - каже Онуфрій й додає, що, дійсно, жив у Росії протягом 19 років.

Це мало місце перед розпадом СРСР. Йдеться про його перебування у підмосковній Троїце-Сергієвій лаврі Російської православної церкви.

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"У цей час розпався Радянський Союз і я, будучи до цього де-факто громадянином Росії (тому, що я мав постійну прописку в Росії, а це по-сучасному означало - громадянство), взяв український паспорт. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилось, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало ніякого значення, і за це ніхто не переслідував", - пояснив митрополит.

При цьому власну необхідність навчатися православному богослів'ю саме у Троїце-Сергієвій лаврі Онуфрій пояснює тим, що Україна тоді від нього "відвернулась" й до Одеської семінарії РПЦ його не прийняли.

"Я глибоко вдячний тим росіянам, які прийняли мене тоді, коли моя Україна відвернулась від мене", - зазначає предстоятель церкви Московського патріархату в Україні.

Також він "вдячний Богові" за те, що "в Росії зустрів людей: добрих, щирих і боголюбивих".