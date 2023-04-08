"Україна відвернулась від мене". Онуфрій визнав, що мав громадянство Росії
Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій (Березовський) підтвердив наявність у себе протягом тривалого часу громадянства РФ, яке він, за його власним твердженням, вже "полишив"
Відповідну заяву сьогодні, 8 квітня 2024 року, оприлюднила очолювана ним релігійна конфесія.
"Між Україною і Росією були добрі братські стосунки. Коли ці стосунки стали погіршуватись, особливо останніх десять років, я полишив російське громадянство. У мене немає російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли я виступив проти війни Росії з Україною і засудив Російську агресію. Я вважаю себе громадянином тільки України", - зазначив очільник УПЦ (МП).
"Російського паспорта у мене немає", - каже Онуфрій й додає, що, дійсно, жив у Росії протягом 19 років.
Це мало місце перед розпадом СРСР. Йдеться про його перебування у підмосковній Троїце-Сергієвій лаврі Російської православної церкви.
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"У цей час розпався Радянський Союз і я, будучи до цього де-факто громадянином Росії (тому, що я мав постійну прописку в Росії, а це по-сучасному означало - громадянство), взяв український паспорт. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилось, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало ніякого значення, і за це ніхто не переслідував", - пояснив митрополит.
При цьому власну необхідність навчатися православному богослів'ю саме у Троїце-Сергієвій лаврі Онуфрій пояснює тим, що Україна тоді від нього "відвернулась" й до Одеської семінарії РПЦ його не прийняли.
"Я глибоко вдячний тим росіянам, які прийняли мене тоді, коли моя Україна відвернулась від мене", - зазначає предстоятель церкви Московського патріархату в Україні.
Також він "вдячний Богові" за те, що "в Росії зустрів людей: добрих, щирих і боголюбивих".
- За даними видання "Українська правда", свій російський паспорт Онуфрій отримав 2002 року в Москві.
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