Онука Лукашенка вступила до Московського держуніверситету
Анастасія Лукашенко, дочка середнього сина самопроголошеного білоруського правителя Дмитра Олександровича Лукашенка, вступила на навчання до МДУ
Подробиці розповідає Еспресо.TV.
Перед цим вона навчалася в ліцеї Білоруського державного університету в Мінську, де була віцеміс на конкурсі краси ліцею.
"Однак після подій минулого літа вони з молодшою сестрою Дариною забрали звідти документи, як і Микола Лукашенко, який також вступив до ліцею", - зазначає газета Наша ніва.
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Літо 2020 року, нагадаємо, було ознаменовано в Білорусі нечуваними з 90-их років вуличними протестами, викликаними "переобранням" Лукашенка на черговий президентський термін.
Разом з тим, не повідомлялося, де діти з родини Лукашенка продовжували навчання.
Коля протягом 2020-2021 навчального року, як і раніше, супроводжував батька на політичних подіях.
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