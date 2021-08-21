Онука Лукашенка вступила до Московського держуніверситету

Подробиці розповідає Еспресо.TV.



Перед цим вона навчалася в ліцеї Білоруського державного університету в Мінську, де була віцеміс на конкурсі краси ліцею.



"Однак після подій минулого літа вони з молодшою ​​сестрою Дариною забрали звідти документи, як і Микола Лукашенко, який також вступив до ліцею", - зазначає газета Наша ніва.



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Літо 2020 року, нагадаємо, було ознаменовано в Білорусі нечуваними з 90-их років вуличними протестами, викликаними "переобранням" Лукашенка на черговий президентський термін.



Разом з тим, не повідомлялося, де діти з родини Лукашенка продовжували навчання.



Коля протягом 2020-2021 навчального року, як і раніше, супроводжував батька на політичних подіях.

В суботу, 31 липня 2021 року, ще одна онука Олександра Лукашенка, Вікторія Вікторівна Лукашенко вийшла заміж.

Святковий банкет відбувся в улюбленому ресторані клану Лукашенків "Лебединий", що у Мінську.

23-річна Вікторія - старша дочка Віктора, сина Олександра Лукашенка.

Вікторія є найстаршою з семи Лукашенкових онуків.