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Онука Лукашенка вступила до Московського держуніверситету

21 серпня, 2021 субота
11:00
Світ

Анастасія Лукашенко, дочка середнього сина самопроголошеного білоруського правителя Дмитра Олександровича Лукашенка, вступила на навчання до МДУ

Подробиці розповідає Еспресо.TV.

Перед цим вона навчалася в ліцеї Білоруського державного університету в Мінську, де була віцеміс на конкурсі краси ліцею.

"Однак після подій минулого літа вони з молодшою ​​сестрою Дариною забрали звідти документи, як і Микола Лукашенко, який також вступив до ліцею", - зазначає газета Наша ніва.

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Літо 2020 року, нагадаємо, було ознаменовано в Білорусі нечуваними з 90-их років вуличними протестами, викликаними "переобранням" Лукашенка на черговий президентський термін.

Разом з тим, не повідомлялося, де діти з родини Лукашенка продовжували навчання.

Коля протягом 2020-2021 навчального року, як і раніше, супроводжував батька на політичних подіях.

  • В суботу, 31 липня 2021 року, ще одна онука Олександра Лукашенка, Вікторія Вікторівна Лукашенко вийшла заміж
  • Святковий банкет відбувся в улюбленому ресторані клану Лукашенків "Лебединий", що у Мінську.
  • 23-річна Вікторія - старша дочка Віктора, сина Олександра Лукашенка.
  • Вікторія є найстаршою з семи Лукашенкових онуків.

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Білорусь
Олександр Лукашенко
Москва
новини Білорусі
МДУ
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