Про це вона заявила на засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному на запит України, повідомляє Укрінформ.

"Я наголошую: напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом, так само як і атаки на військові об'єкти, від яких можна очікувати заподіяння шкоди цивільному населенню… ООН рішуче засуджує ці напади й вимагає, щоб РФ негайно припинила ці дії. За будь-які порушення законів має бути відповідальність", - сказала вона.

За словами Дікарло, останні атаки "відновлюють побоювання, що ця зима буде катастрофічною для мільйонів українців, які стикаються з перспективою місяців холодної погоди без опалення, електрики, води та інших основних комунальних послуг".

Вона розповіла про аварійні відключення атомних електростанцій внаслідок російських обстрілів і вкотре наголосила на необхідності припинити воєнні дії навколо Запорізької АЕС.

"Ми всі повинні працювати разом, щоб не допустити техногенної гуманітарної катастрофи цієї зими, - додала Дікарло. - Наслідки цих потрясінь матимуть високу ціну не лише для українців, а й для нас".

Заступниця генсека ООН наголосила на необхідності забезпечити захист найбільш уразливих людей в Україні. Гуманітарні організації працюють над тим, щоб підтримати тих, хто стикається з проблемами, спричиненими дефіцитом електроенергії, сказала вона.

За останні тижні "ту чи іншу пряму зимову допомогу", за її словами, отримали понад 430 тис. осіб, в Україну доставлено близько 400 генераторів для забезпечення електроенергією лікарень, шкіл, інших критично важливих об'єктів.

Нагадаємо, у своїй промові на засіданні Радбезу президент України закликав ООН засудити ракетні удари росіян по енергетичній інфраструктурі.

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