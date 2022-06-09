Таку думку він висловив в етері програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на "Еспресо".

"Ми чули резонансну історію, коли представник рашистів в ООН вискочив із засідання, тому що представник ЄС висловив позицію стосовно маніпуляції постачання продовольства на користь Росії. Всім все зрозуміло. Проблема в імпотенції ООН. Структури, яка займається безпекою. Вони хочуть іншими структурами закрити питання, не зупиняючи війну Росії проти України. Для нас є важливою інформаційна боротьба. Якщо перетворити питання російської війни проти України на питання подолання окремих кризових явищ, які виникли за російської агресії та російської окупації України, вирішувати по шматках, забуваючи ключове питання - це для нас буде вбивча річ. А Росія це і робить", - зауважив Чалий.

Дипломат також додав, що Росія не тільки працює з лобістами та інформаційно, щоб знайти лазівки для обходу санкцій.

"Вони хочуть, щоб Україна розблокувала порти, а вони стоять своїми кораблями. Це бачить ЄС та НАТО. Але ми побачили, який світ. Світ імпотентний. Коли є ядерна країна, яка погрожує ядерною дубиною. Окремі організації й країни демонструють рішучість. А ООН показала свою повну імпотенцію у сфері безпеки. Це слово не дипломатичне, але показує, що там відбувається. Ми маємо витримати лінію, яка розв'язує проблему деокупації українських територій, деблокування портів у Чорному морі. І працювати, щоб швидше це відбулося", - наголосив Чалий.

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