ООН та ОБСЄ - дві майбутні жертви війни в Україні, - нардеп Немиря

Про це він розповів у ефірі Еспресо.

"Я думаю, війна показала дві майбутні жертви щодо міжнародних організації - це Організація Об'єднаних Націй, яка провалилась і в черговий раз показала свою нездатність, нереформованість, неспроможність виступати хоча б медіатором збройного міжнародного конфлікту, так само і ОБСЄ", - сказав Немиря.

Він нагадав, що росіяни завжди називали ОБСЄ вегетаріанською організацією, "без зубів", яка "багато говорить, та мало робить".

"Ми це побачили, коли ОБСЄ виявилась нездатною не лише моніторити, а й верифікувати режим припинення вогню за Мінськими угодами. Зараз теж саме", - зазначив нардеп.

За його словами, єдине, що поєднує ОБСЄ та ООН, - це право вето, там рішення приймаються консенсусом.

"Зараз ми не бачимо політичної волі, щоб подолати цей злий феномен, коли правом вето зловживає країна-агресор. Я вітаю ці зусилля, які зараз намагаються українська та інші делегації докласти, але я дуже скептично ставлюсь до їх результативності", - підсумував Немиря.