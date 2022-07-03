ООН та ОБСЄ - дві майбутні жертви війни в Україні, - нардеп Немиря
Під час війни ООН та ОБСЄ довели свою неспроможність, оскільки Росія там зловживає правом вето
Про це він розповів у ефірі Еспресо.
"Я думаю, війна показала дві майбутні жертви щодо міжнародних організації - це Організація Об'єднаних Націй, яка провалилась і в черговий раз показала свою нездатність, нереформованість, неспроможність виступати хоча б медіатором збройного міжнародного конфлікту, так само і ОБСЄ", - сказав Немиря.
Він нагадав, що росіяни завжди називали ОБСЄ вегетаріанською організацією, "без зубів", яка "багато говорить, та мало робить".
"Ми це побачили, коли ОБСЄ виявилась нездатною не лише моніторити, а й верифікувати режим припинення вогню за Мінськими угодами. Зараз теж саме", - зазначив нардеп.
За його словами, єдине, що поєднує ОБСЄ та ООН, - це право вето, там рішення приймаються консенсусом.
"Зараз ми не бачимо політичної волі, щоб подолати цей злий феномен, коли правом вето зловживає країна-агресор. Я вітаю ці зусилля, які зараз намагаються українська та інші делегації докласти, але я дуже скептично ставлюсь до їх результативності", - підсумував Немиря.
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