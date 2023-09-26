ООН: за час масштабної війни в Україні підтверджено загибель 9 701 мирного жителя, з них 555 - діти

Про це повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини.

"З 24 лютого 2022 року, коли почалася широкомасштабна збройна агресія Російської Федерації, до 24 вересня 2023 року УВКПЛ зафіксувало 27 449 втрат серед цивільного населення України: 9 701 загиблий та 17 748 поранених", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реальна кількість втрат серед цивільних набагато більша, тому що у деяких місцях тривають інтенсивні бойові дії, тому надходження інформації затримується. До того ж потребує підтвердження інформація про численні випадки загибелі та поранення цивільних, яка находила з тимчасово окупованих Маріуполя, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька тощо.

За даними ООН, внаслідок вторгнення російської армії загинули 4 521 чоловік, 2 707 жінок, 555 дітей, з яких 289 хлопчиків та 237 дівчаток. Крім того, стать 29 загиблих дітей та 1 918 дорослих поки що не встановлена.

Поранені 522 хлопчики та 379 дівчаток, а також 285 дітей, дані щодо статі яких потребують уточнення.

В ООН повідомили, що у березні 2022 року загинули щонайменше 4 154 цивільних людини, що є найбільшим показником за місяць від початку повномасштабного вторгнення.