ООН: за час масштабної війни в Україні підтверджено загибель 9 701 мирного жителя, з них 555 - діти
ООН підтвердила загибель 9 701 мирного жителя України та поранення 17 748 цивільних від початку повномасштабного вторгнення РФ
Про це повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини.
"З 24 лютого 2022 року, коли почалася широкомасштабна збройна агресія Російської Федерації, до 24 вересня 2023 року УВКПЛ зафіксувало 27 449 втрат серед цивільного населення України: 9 701 загиблий та 17 748 поранених", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що реальна кількість втрат серед цивільних набагато більша, тому що у деяких місцях тривають інтенсивні бойові дії, тому надходження інформації затримується. До того ж потребує підтвердження інформація про численні випадки загибелі та поранення цивільних, яка находила з тимчасово окупованих Маріуполя, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька тощо.
За даними ООН, внаслідок вторгнення російської армії загинули 4 521 чоловік, 2 707 жінок, 555 дітей, з яких 289 хлопчиків та 237 дівчаток. Крім того, стать 29 загиблих дітей та 1 918 дорослих поки що не встановлена.
Поранені 522 хлопчики та 379 дівчаток, а також 285 дітей, дані щодо статі яких потребують уточнення.
В ООН повідомили, що у березні 2022 року загинули щонайменше 4 154 цивільних людини, що є найбільшим показником за місяць від початку повномасштабного вторгнення.
- За даними Офісу генпрокурора, станом на 22 вересня 2023 року унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні постраждало понад 1628 дітей, із них 504 загинуло та більш ніж 1124 отримали поранення.
- Спецдоповідачка ООН з питань катувань Еліс Джилл Едвардс почала збирати свідчення про тортури в російському полоні. Надати інформацію можна до 31 жовтня.
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