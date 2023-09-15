ООН збирає факти катувань цивільних і військовополонених: хто, як і коли може надати свідчення

Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Надати свідчення можуть будь-які громадські організації та об'єднання.

"Коордштаб закликає правозахисні та громадські організації, об’єднання членів родин захисників України та цивільних заручників повідомляти Спецдоповідачці ООН про факти тортур наших співгромадян з боку росіян. Матеріали мають бути подані на електронну пошту [email protected]", – ідеться в повідомленні.

Дедлайн: 31 жовтня.

Обсяг: до 2000 слів.

Формат файлу: Word, PDF.



Мови повідомлення: англійська або французька.

Тема повідомлення: Input for SRT’s country visit to Ukraine.

Усі матеріали будуть конфіденційними, їх врахують для фінального звіту, який Едвардс оприлюднить у березні наступного року в Женеві на Раді ООН з прав людини.