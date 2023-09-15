ООН збирає факти катувань цивільних і військовополонених: хто, як і коли може надати свідчення
Спецдоповідачка ООН з питань катувань Еліс Джилл Едвардс почала збирати свідчення про тортури в російському полоні. Надати інформацію можна до 31 жовтня
Про це повідомив Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.
Надати свідчення можуть будь-які громадські організації та об'єднання.
"Коордштаб закликає правозахисні та громадські організації, об’єднання членів родин захисників України та цивільних заручників повідомляти Спецдоповідачці ООН про факти тортур наших співгромадян з боку росіян. Матеріали мають бути подані на електронну пошту [email protected]", – ідеться в повідомленні.
Дедлайн: 31 жовтня.
Обсяг: до 2000 слів.
Формат файлу: Word, PDF.
Мови повідомлення: англійська або французька.
Тема повідомлення: Input for SRT’s country visit to Ukraine.
Усі матеріали будуть конфіденційними, їх врахують для фінального звіту, який Едвардс оприлюднить у березні наступного року в Женеві на Раді ООН з прав людини.
- Спеціальна доповідачка ООН з питань тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження чи покарання Еліс Джілл Едвардс минулого тижня побувала в Україні. Вона розповіла про катування, які пережили цивільні та військовополонені українці й назвала такі дії РФ державною політикою, спрямованою на залякування та покарання.
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