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"Не виглядають випадковими": в ООН назвали катування росіянами українців синонімом агресії

11 вересня, 2023 понедiлок
15:00
Світ ООН

Збройна агресія Росії "стає синонімом тортур та іншої нелюдської жорстокості". Це державна політика країни-окупантки, спрямована на залякування або покарання

Про це заявила Спеціальна доповідачка ООН з питань тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження чи покарання Еліс Джілл Едвардс, яка минулого тижня побувала в Україні.

За її словами, кількість звинувачень у катуваннях та інших злочинах, які окупанти вчиняють проти цивільних осіб і військовополонених, не зменшується.

"Ці жахливі дії не виглядають випадковими, а скоріше організованими як частина державної політики, спрямованої на залякування, вселяння страху, покарання або отримання інформації та зізнань", — сказав Едвардс.

Вона зібрала "жахливі свідчення про застосування електричних зарядів до вух і статевих органів, різного роду побиття, імітаційні страти під дулом пістолета, симуляцію утоплення" тощо.

За її словами, цивільні й військовополонені українці, які повернулися з полону, розповіли про тісні камери й підвали, де їх тримали, погане харчування і, як наслідок, величезну втрату ваги.

  • У травні повідомлялося, що на Херсонщині знайшли 11 катівень та 13 місць несвободи.
  • Наприкінці серпня правозахисники повідомили про ще одну катівню на Херсонщині, де побували близько 20 українців. Частини з них уже немає серед живих. Загалом окупанти облаштовували катівні в населених пунктах кожного регіону, який частково перебував під їхнім контролем.
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