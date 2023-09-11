"Не виглядають випадковими": в ООН назвали катування росіянами українців синонімом агресії

Про це заявила Спеціальна доповідачка ООН з питань тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження чи покарання Еліс Джілл Едвардс, яка минулого тижня побувала в Україні.

За її словами, кількість звинувачень у катуваннях та інших злочинах, які окупанти вчиняють проти цивільних осіб і військовополонених, не зменшується.

"Ці жахливі дії не виглядають випадковими, а скоріше організованими як частина державної політики, спрямованої на залякування, вселяння страху, покарання або отримання інформації та зізнань", — сказав Едвардс.

Вона зібрала "жахливі свідчення про застосування електричних зарядів до вух і статевих органів, різного роду побиття, імітаційні страти під дулом пістолета, симуляцію утоплення" тощо.

За її словами, цивільні й військовополонені українці, які повернулися з полону, розповіли про тісні камери й підвали, де їх тримали, погане харчування і, як наслідок, величезну втрату ваги.