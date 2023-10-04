ООН закликала країни вимагати від Росії доступу до всіх полонених та в'язнів

Про це заявила керівник Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль, пише Укрінформ.

За її словами, Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні продовжує документувати випадки свавільних затримань та широкомасштабного застосування російською окупаційною владою катувань і жорстокого поводження щодо цивільних осіб та військовополонених.

"З лютого 2022 року ми зафіксували свавільні затримання майже тисячі осіб на окупованих територіях. За цей звітний період ми задокументували 43 такі випадки, але справжня кількість їх, ймовірно, вища", – сказала голова Місії.



Белль також наголосила, що близько 90% людей, опитаних представниками Моніторингової місії, які були затримані на тимчасово окупованих територіях, повідомили, що зазнали катувань і жорстокого поводження під час тримання під вартою. За її словами, ця тенденція також поширюється на військовополонених.

"Свідчення тих, хто вижив, описують неймовірну жорстокість, включаючи жахливі розповіді про жорстокі побиття. У деяких випадках це призводило до переломів кісток, вибитих зубів", – зазначила Белль.

Вона також зауважила, що протягом звітного періоду окремі російські військовополонені розповідали про випадки катувань і жорстокого поводження з боку представників української влади невдовзі після потрапляння в полон.



"У доповіді міститься заклик до держав-членів ООН вимагати від російської влади надати доступ незалежним спостерігачам до всіх місць тримання під вартою та інтернування. На відміну від цієї ситуації, Моніторингова місія з прав людини має повний доступ до російських військовополонених в Україні, де ми спостерігаємо покращення у поводженні з ними", – додала голова Місії.