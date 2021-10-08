"Операція по виведенню Польщі з Європи розпочалась": лідер опозиції Туск закликав жителів Варшави вийти на вулиці
Експрезидент Євроради, чинний лідер опозиційної партії “Громадянська платформа” Дональд Туск звернувся до поляків, закликавши їх вийти на вулиці
Про це він сказав у відеозверненні, яке опублікував в Twitter.
“Операція по виведенню Польщі з Європи, яку запланував Ярослав Качинський, активно розпочалася. Якщо ми залишимося байдужими, то його ніщо не затримає”,- сказав Туск.
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Поліітик закликав громадян у неділю ввечері вийти на Замкову площу Варшави
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Він назвав “зрадою” рішення Конституційного суду.
Туск закликав співвітчизників “рятувати Польщу”.
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