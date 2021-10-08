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Головна Світ "Операція по виведенню Польщі з Європи розпочалась": лідер опозиції Туск закликав жителів Варшави вийти на вулиці

"Операція по виведенню Польщі з Європи розпочалась": лідер опозиції Туск закликав жителів Варшави вийти на вулиці

8 жовтня, 2021 п'ятниця
21:34
Світ Дональд Туск

Експрезидент Євроради, чинний лідер опозиційної партії “Громадянська платформа” Дональд Туск звернувся до поляків, закликавши їх вийти на вулиці

Про це він сказав у відеозверненні, яке опублікував в Twitter.

“Операція по виведенню Польщі з Європи, яку запланував Ярослав Качинський, активно розпочалася. Якщо ми залишимося байдужими, то його ніщо не затримає”,-  сказав Туск.

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 Поліітик закликав громадян у неділю ввечері вийти на Замкову площу Варшави 

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Він назвав “зрадою”  рішення Конституційного суду.

Туск закликав співвітчизників “рятувати Польщу”.
 

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Польща
ЄС
Дональд Туск
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