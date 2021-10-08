"Операція по виведенню Польщі з Європи розпочалась": лідер опозиції Туск закликав жителів Варшави вийти на вулиці

Про це він сказав у відеозверненні, яке опублікував в Twitter.

“Операція по виведенню Польщі з Європи, яку запланував Ярослав Качинський, активно розпочалася. Якщо ми залишимося байдужими, то його ніщо не затримає”,- сказав Туск.



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Поліітик закликав громадян у неділю ввечері вийти на Замкову площу Варшави

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Він назвав “зрадою” рішення Конституційного суду.



Туск закликав співвітчизників “рятувати Польщу”.

