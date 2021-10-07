Конституційний суд Польщі виніс рішення про пріоритетність законодавства країни над правовим режимом ЄС

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

До такого висновку дійшли 12 із 14 суддів.

Судді оголосили, що членство Польщі в ЄС не дає органам ЄС верховенства у судовій сфері і не означає передачу Польщею свого суверенітету ЄС. Судді вирішили, що жодна державна інстанція Польщі не погодиться на обмеження повноважень ззовні.

Суд виніс рішення, що конституція Польщі - вищий закон, а будь-яка міжнародна угода або договір перебувають у підлеглому стані.



ЄС не вважає Конституційний суд Польщі легітимним через вплив партії влади "Право і справедливість" на призначення суддів.