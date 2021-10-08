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"Підвищує ймовірність виходу з ЄС": Євросоюз відреагував на рішення КС Польщі щодо пріоритетності національного права над правовою системою союзу

8 жовтня, 2021 п'ятниця
17:13
Світ Польща ЄС

Постанова Конституційного суду Польщі, яка визначила пріоритет національного права перед правом ЄС, підвищує ймовірність виходу країни з Євросоюзу

Про це заявили глави держав і урядів країн-членів ЄС, передає Радіо Свобода.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель зробить все для забезпечення переваги європейського законодавства над національними системами.

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Глава європейського зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель сказав, що верховенство права ЄС – основний принцип Євросоюзу.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна не планує виходити з ЄС.

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Польща
ЄС
право
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