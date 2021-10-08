"Підвищує ймовірність виходу з ЄС": Євросоюз відреагував на рішення КС Польщі щодо пріоритетності національного права над правовою системою союзу

Про це заявили глави держав і урядів країн-членів ЄС, передає Радіо Свобода.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Брюссель зробить все для забезпечення переваги європейського законодавства над національними системами.



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Глава європейського зовнішньополітичного відомства Жозеп Боррель сказав, що верховенство права ЄС – основний принцип Євросоюзу.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна не планує виходити з ЄС.

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