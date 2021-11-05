ОПОРА: лише в Новобаварському районі Харкова у протоколах Терехову "дописали" від 1000 до 1500 голосів

Про це ОПОРА повідомила у Facebook.

"Ми оцифрували дані щодо усіх 611 дільниць із протоколів ТВК. І тепер можемо припустити - в Новобаварському районі було сфальшовано результати голосування на 29 виборчих дільницях, лише в цьому районі Ігорю Терехову "дописали" від 1000 до 1500 голосів", - написала ОПОРА.

Представники громадянської мережи заявили, що сфальшовані дані у протоколах про підрахунок голосів виявили загалом на 40 дільницях Харкова.

За даними ОПОРИ, у разі вірного підрахунку голосів у місті міг би відбутися другий тур виборів.

"Враховуючи інформацію про доведені фальсифікації в інших районах та можливі ще неідентифіковані фальшування на інших дільницях, результат Ігоря Терехова цілком міг би не перевищувати 50% голосів. А як наслідок, у Харкові мав би відбутися другий тур виборів", - зазначили в ОПОРІ.