ОПОРА: лише в Новобаварському районі Харкова у протоколах Терехову "дописали" від 1000 до 1500 голосів
Громадянська мережа ОПОРА заявила, що у Новобаварському районі Харкова кандидату в мери Ігору Терехову "дописали" від 1000 до 1500 голосів під час виборів міського голови
Про це ОПОРА повідомила у Facebook.
"Ми оцифрували дані щодо усіх 611 дільниць із протоколів ТВК. І тепер можемо припустити - в Новобаварському районі було сфальшовано результати голосування на 29 виборчих дільницях, лише в цьому районі Ігорю Терехову "дописали" від 1000 до 1500 голосів", - написала ОПОРА.
Представники громадянської мережи заявили, що сфальшовані дані у протоколах про підрахунок голосів виявили загалом на 40 дільницях Харкова.
За даними ОПОРИ, у разі вірного підрахунку голосів у місті міг би відбутися другий тур виборів.
"Враховуючи інформацію про доведені фальсифікації в інших районах та можливі ще неідентифіковані фальшування на інших дільницях, результат Ігоря Терехова цілком міг би не перевищувати 50% голосів. А як наслідок, у Харкові мав би відбутися другий тур виборів", - зазначили в ОПОРІ.
- Нагадаємо, через смерть мера Харкова Геннадія Кернеса, який помер у грудні 2020 року, у місті 31 жовтня 2021 відбулися дострокові вибори міського голови.
- Перемогу здобув чинний в. о. міського голови Ігор Терехов (кандидат від партії "Блок Кернеса - Успішний Харків"), який, за даними виборчої комісії, набрав у першому турі 50,66% (146 240) голосів виборців.
- Громадська організація ОПОРА знайшла розбіжності на користь Ігоря Терехова у підрахунку голосів.
- Посли G7 заявили, що "уважно стежать" за виборами мера Харкова.
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