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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Опозиція РФ разом з очільниками Кремля намагається відділити владу від росіян, щоб зняти з них відповідальність за війну, - аналітикиня Золкіна
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Опозиція РФ разом з очільниками Кремля намагається відділити владу від росіян, щоб зняти з них відповідальність за війну, - аналітикиня Золкіна

3 жовтня, 2022 понедiлок
13:48
війна з Росією паспорт РФ

Аналітикиня фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна наголосила, що Росія зараз дуже активно на міжнародній арені силами російської опозиції та очільників влади намагається зняти відповідальність за злочини в Україні з російського суспільства

Таку думку вона висловила в етері телеканалу Еспресо.

"Росіяни зараз дуже активно на міжнародній арені силами російської опозиції й інтелектуалів, і навіть силами самих пропагандистів і очільників Кремля насправді намагаються розділити на два різні табори: тих, хто керує російською державою і тих, хто в російській державі живе. Завданням російської опозиції та російського, скажемо так, ліберального топу, є зняти відповідальність з суспільства в принципі. Сказати, що вони живуть у якісь великій тюрмі, і тому на них не має розповсюджуватися ні етична, ні моральна, ні економічна відповідальність", - сказала Марія Золкіна.

Аналітикиня фонду "Демократичні ініціативи" вважає, що відбілювання російського суспільства спрацьовує у країнах Західної Європи, там щиро не розуміють, що зміна російського диктатора на іншого не поміняє стратегічно політику Росії щодо зовнішнього світу.

"І від цього вже танцюють. От дивіться, вони кажуть, що санкції зачіпають не російське керівництво, а ще більше росіян заганяють  у якусь економічну яму; тут подивіться на дискусію про запровадження бану на в'їзд для російських громадян до країн ЄС. Подивіться, як вони, тікаючи від мобілізації у РФ, вимагають мало не ставлення до них як до політичних біженців і щиро не розуміють, чому їх так не сприймають. Але всі ці наративи вони просуваються, і тому у РФ існує запит на агресивну лінію війни та точно таку наступальну в плані політики зовнішню лінію поведінки. Це сприймається, я переконана, особливо у західній Європі, там не зрозуміють, що просто зі зміною Путіна на іншого керівника РФ, який буде грати роль того, хто виправляє помилки Путіна, намагатиметься перезапустити діалог із Заходом, забиратиме російські війська з території України тощо, що сама ця зміна принципово в політиці Росії щодо зовнішнього світу стратегічно не поміняє", - зазначила вона.

  • 21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті Кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
  • На кордоні з Грузією росіян, яким вдалося втекти від мобілізації з РФ, зустрічають з українськими прапорами та антивоєнними плакатами.
  • Тисячі російських чоловіків тікають як щурі із Росії. З кровожерливої диктатури, яку вони побудували своїми руками.
  • Після того, як Кремль оголосили мобілізацію, росіяни почали масово залишати країну, найбільше попит на оренду житла злетів у Казахстані.

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Україна
Росія
ЄС
Володимир Путін
мобілізація
окупанти
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