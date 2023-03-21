Опозиція у Франції вимагала відставки уряду через пенсійну реформу: парламент двічі проголосував проти
Національні збори Франції відхилили два вотуми недовіри уряду, які окремо висунули опозиційна група LIOT та партія Марін Ле Пен
Про це повідомляє BFM TV.
За документ LIOT проголосували 278 депутатів, за пропозицію "Національного об'єднання" – 94. Для ухвалення необхідно було набрати 287 голосів.
Депутати висунули вотум недовіри уряду Елізабет Борн після того, як вона оголосила, що закон, який передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, буде ухвалено в обхід парламенту.
Як зазначає BFM TV, після того, як депутати проголосували проти вотуму недовіри уряду, пенсійну реформу було прийнято Національними зборами. 21 березня закон має розглянути Конституційна рада.
Після голосування біля Національних зборів розпочалася акція протесту. Демонстранти скандують "Макрона у відставку!".
BFM повідомляє, що поліція кілька разів втручалася у те, що відбувається.
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