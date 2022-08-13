Фото Maxar виклав у twitter.

"На зображення можна побачити сліди від недавнього вибуху на головній злітно-посадковій смузі, а поруч видно спалену рослинність", - прокоментували в компанії знімки.

За даними ЗСУ, РФ використовує аеродром Зябровка для нападів на українські міста. Проте Україна відкидає причетність до вибухів на аеродромі.

У Білорусі стверджують, що вибухів у Зґбровці взагалі не було, а сталося займання двигуна на одній з одиниць техніки.

В ніч проти 11 серпня у районі білоруського аеродрому Зябровка пролунали вибухи, було видно щонайменше 4 спалахи. Міноборони Білорусі пояснило спалахи загорянням однієї з одиниць техніки після заміни двигуна.

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