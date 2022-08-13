Оприлюднено супутникові знімки наслідків вибухів на аеродромі Зябровка в Білорусі
Компанія Maxar Technologies оприлюднила супутникові знімки, на яких видно наслідки вибухів, які сталися на білоруському аеродромі Зябровка, який росіяни використовували для атак на Україну
Фото Maxar виклав у twitter.
"На зображення можна побачити сліди від недавнього вибуху на головній злітно-посадковій смузі, а поруч видно спалену рослинність", - прокоментували в компанії знімки.
За даними ЗСУ, РФ використовує аеродром Зябровка для нападів на українські міста. Проте Україна відкидає причетність до вибухів на аеродромі.
У Білорусі стверджують, що вибухів у Зґбровці взагалі не було, а сталося займання двигуна на одній з одиниць техніки.
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В ніч проти 11 серпня у районі білоруського аеродрому Зябровка пролунали вибухи, було видно щонайменше 4 спалахи. Міноборони Білорусі пояснило спалахи загорянням однієї з одиниць техніки після заміни двигуна.
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