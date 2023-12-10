Орбан використовує Україну у своїй політичній війні проти ЄС, - експерт-міжнародник Тужанський

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо"

"Україна ніколи не була причиною негативних відносин з Угорщиною. Ми завжди були заручником, а питання прав угорської нацменшини є лише приводом. Спочатку Орбан використав нас для того, щоб спробувати перезапустити відносини зі США. І, якщо підняти архівні матеріали, то ключовою темою зустрічі Орбана та Трампа була Україна", - розповів Тужанський.

Експерт наголосив, що Орбан продовжує використовувати антиукраїнську риторику для просування власних амбіцій

"Віктор Орбан намагається використати Україну у своїй політичній війні проти Брюсселя, Єврокомісії та персонально проти Урсули фон дер Ляєн. Теж саме стосується і виборів до Європарламенту. Оскільки Віктор Орбан, я зараз говорю про його мотиви, сподівається, що європейські консерватори здобудуть перемогу. Вони хочуть кувати цю перемогу саме завдяки антиукраїнській та антивоєнній риториці", - додав він.