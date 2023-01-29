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Війна з Росією: хроніка
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Орбан вважає, що Путін не відмовиться від війни в Україні, бо боїться програшу на виборах

29 січня, 2023 неділя
16:59
війна з Росією

Під час зустрічі із журналістами в Будапешті прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виклав власне бачення того, чому на завершення повномасштабної війни Росії проти України найближчим часом не варто чекати

Про це повідомило видання Tichys Einblich із посиланням на статтю про зустріч.

"Орбан руйнує надію на те, що Путін рано чи пізно відмовиться від війни. Зрештою, наближаються президентські вибори, а ті, хто програв війну, не виграють вибори, навіть сфальшовані", – переказує автор статті Роланд Тічі слова угорського прем’єра.

Також він стверджує, що Орбан не є проросійським, бо "каже, що знає про жорстокість росіян, адже у 1956 році вони повісили тодішнього прем'єр-міністра Імре Надя".

Окрім цього, за словами прем’єра Угорщини, Росія історично демонструвала, що на початку війн слабка через "корупцію, нехлюйство, некомпетентність командирів і жахливі тактичні помилки", але "дуже скоро перемикається, мобілізує свої сили й швидко вчиться".

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Говорячи про мету Росії у війні, Орбан вважає, що йдеться не про повне завоювання України (бо це викличе опір населення й "партизанську війну"), а створення буферної зони приблизно вздовж лінії зіткнення на Донбасі.

"Своєрідна "зона смерті" між західною частиною України й НАТО з одного боку, і Росією з іншого?" – пише автор Tichys Einblich і додає, що позиція Угорщини про негайне припинення вогню і переговори є найкращою.

Принагідно він також критикує США і ЄС за відсутність чіткої стратегії щодо війни, "окрім посилення обґрунтованого опору України". Він зокрема додає, що за такою логікою НАТО доведеться посилати власні війська в Україну, якщо там "рано чи пізно закінчаться чоловіки".

  • 24 грудня 2022 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна зможе воювати доти, доки США будуть надавати їй свою підтримку.
  • 27 січня Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, що стосуються атомної енергетики.

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