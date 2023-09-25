Ордер на арешт Путіна: РФ оголосила в розшук голову Міжнародного кримінального суду

Про це йдеться у повідомленні на сайті МВС РФ.

"Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК", - зазначили у МВС.

За якою саме статтею здійснюється розшук, не уточнюється.

Раніше СК РФ відкрив кримінальну справу проти суддів МКС Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали, Серхіо Херардо Угальде Годінеса і прокурора Каріма Ахмад Хана. Останнього РФ оголосила в розшук у травні. У вересні ж Хан побував у Києві й зустрівся з президентом Зеленським.

Ордер на арешт Путіна

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.

Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.

А президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.

24 вересня нижня палата парламенту Канади одностайно ухвалила резолюцію про засудження депортації українських дітей до Росії, назвавши такі дії окупантів воєнними злочинами та геноцидом.