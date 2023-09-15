Прокурор МКС, який видав ордер на арешт Путіна, прибув до Києва та зустрівся з Зеленським
Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан 15 вересня прибув до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
За його словами, предметом розмови було продовження співпраці щодо притягнення росіян до відповідальності за воєнні злочини в Україні.
"Зустріч із Карімом Ханом, прокурором Міжнародного кримінального суду. Співпраця нашої держави, усіх наших правоохоронних інституцій, Офісу Генерального прокурора з Міжнародним кримінальним судом – абсолютно системна та наближає реальну відповідальність за російські воєнні злочини", - написав президент.
"Уже є перший чіткий результат – історичний ордер на арешт Путіна. Будуть і всі інші справедливі результати", - додав він.
Що відомо про роботу МКС
17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. При цьому у МКС уточнили, що ордер діятиме до кінця життя Путіна.
23 березня було підписано меморандум між урядом України та судом у Гаазі про відкриття офісу Міжнародного кримінального суду в Києві.
Міжнародний суд ООН у Гаазі розглядає позов України до РФ щодо порушення Конвенції про злочин геноциду. Долучитися до позову дозволили ще 32-м країнам.
Наприкінці липня газета The New York Times із посиланням на поінформовані джерела повідомила, що президент Сполучених Штатів Джо Байден таємно наказав розпочати обмін доказами російських воєнних злочинів в Україні з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.
9 серпня постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер підтвердив інформацію американських ЗМІ про те, що президент Джозеф Байден дав розпорядження передавати докази російських воєнних злочинів до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі.
14 вересня у Києві запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду.
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