Прокурор МКС, який видав ордер на арешт Путіна, прибув до Києва та зустрівся з Зеленським

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

За його словами, предметом розмови було продовження співпраці щодо притягнення росіян до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

"Зустріч із Карімом Ханом, прокурором Міжнародного кримінального суду. Співпраця нашої держави, усіх наших правоохоронних інституцій, Офісу Генерального прокурора з Міжнародним кримінальним судом – абсолютно системна та наближає реальну відповідальність за російські воєнні злочини", - написав президент.

"Уже є перший чіткий результат – історичний ордер на арешт Путіна. Будуть і всі інші справедливі результати", - додав він.

Що відомо про роботу МКС

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. При цьому у МКС уточнили, що ордер діятиме до кінця життя Путіна.

23 березня було підписано меморандум між урядом України та судом у Гаазі про відкриття офісу Міжнародного кримінального суду в Києві.

Міжнародний суд ООН у Гаазі розглядає позов України до РФ щодо порушення Конвенції про злочин геноциду. Долучитися до позову дозволили ще 32-м країнам.

Наприкінці липня газета The New York Times із посиланням на поінформовані джерела повідомила, що президент Сполучених Штатів Джо Байден таємно наказав розпочати обмін доказами російських воєнних злочинів в Україні з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

9 серпня постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер підтвердив інформацію американських ЗМІ про те, що президент Джозеф Байден дав розпорядження передавати докази російських воєнних злочинів до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі.

14 вересня у Києві запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду.