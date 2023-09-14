У Києві запрацював польовий офіс Міжнародного кримінального суду

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"Закон має бути на передовій. І я думаю, що те, що ми бачимо у питаннях партнерства Міжнародного кримінального суду з Україною, розбудови партнерства з громадянським суспільством, з іншими державами-членами ООН, державними та недержавними учасниками МКС, – це не просто іскра. Це світанок нового часу, в якому ми повинні проявити, і ми проявляємо, витримку та наполегливість, аби наші слова не були порожніми словами. Їх відчувають постраждалі як в Україні, де я маю честь зараз бути, в так і в усьому світі", – сказав Карім Хан.

Польовий офіс Міжнародного кримінального суду в Україні є найчисельнішим представництвом МКС (ICC) поза Гаагою. Повідомляється, що українські прокурори щодня співпрацюють з експертами МКС по розслідуванню важких злочинів.

"Це нова глава нашої співпраці. Робота офісу допоможе посилити взаємодію між Україною та МКС. Підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які Росія продовжує щодня вчиняти проти України та українців. Ми повністю відкриті та прозорі. Надаємо усі необхідні матеріали, доступ до місць злочинів, доказів та свідчень, – зазначив Костін.

Генпрокурор високо оцінив роботу команди МКС під керівництвом Бренди Голліс, яка працювала в Україні на місцях подій.

Що відомо про роботу МКС

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. У відповідь заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив завдати ракетного удару по суду в Гаазі.

23 березня було підписано меморандум між урядом України та судом у Гаазі про відкриття офісу Міжнародного кримінального суду в Києві.

Міжнародний суд ООН у Гаазі розглядає позов України до РФ щодо порушення Конвенції про злочин геноциду. Долучитися до позову дозволили ще 32-м країнам.

Наприкінці липня газета The New York Times із посиланням на поінформовані джерела повідомила, що президент Сполучених Штатів Джо Байден таємно наказав розпочати обмін доказами російських воєнних злочинів в Україні з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

9 серпня постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер підтвердив інформацію американських ЗМІ про те, що президент Джозеф Байден дав розпорядження передавати докази російських воєнних злочинів до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі.