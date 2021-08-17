Організатори погодилися прибрати СРСР-інсталяцію з Алеї Героїв Небесної Сотні
Організатори погодились прибрати скандальну СРСР-інсталяцію на Алеї Героїв Небесної Сотні, а зйомки проведуть в іншому місці
Про це йдеться у повідомленні Українського інституту національної пам’яті.
В Інституті нацпам’яті розповіли, що після спілкування з усіма причетними сторонами організатори погодились прибрати конструкції та перенести зйомки в інше місце.
Інсталяція була частиною історичної художньо-театральної постановки, яка нібито мала на меті коротко показати всі епохи, через які пройшла Україна на шляху до Незалежності.
- Нагадаємо, у Києві на Алеї Героїв Небесної сотні перед Днем Незалежності облаштували локацію у радянському стилі.
- Міський голова Віталій Кличко відреагував на встановлення на Алеї Небесної сотні декорацій в радянському стилі.
- Кандидат політичних наук Андрій Ковальов вважає, що для президента Володимира Зеленського та його оточення все “совєцьке” є святим, а у святкуванні 30-річчя Незалежності нашої держави немає українського наративу.
- Згодом, активісти розбили декорації у радянському стилі на Алеї Небесної сотні, поліція затримала частину людей. Згодом їх відпустили.
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