Організатори погодилися прибрати СРСР-інсталяцію з Алеї Героїв Небесної Сотні

Про це йдеться у повідомленні Українського інституту національної пам’яті.

В Інституті нацпам’яті розповіли, що після спілкування з усіма причетними сторонами організатори погодились прибрати конструкції та перенести зйомки в інше місце.

Інсталяція була частиною історичної художньо-театральної постановки, яка нібито мала на меті коротко показати всі епохи, через які пройшла Україна на шляху до Незалежності.