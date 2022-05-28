Основний склад російської армії - це бидло, якому пообіцяли погашення кредитів, - генерал-майор ЗСУ Марченко
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко розповів, що російські полонені не змогли знайти роботу та пішли крушити нашу землю
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Основний склад збройних сил Росії це бидло. У кожного полоненого є іпотека, у кожного полоненого є кредити. Це люди, які не знайшли себе в нормальній галузі, не знайшли роботу. Це покидьки суспільства, як вони себе називають. Це люди, які не хочуть будувати, у яких немає прагнення. Це просто бидло, яке зібрали та пообіцяли державну програму по погашенню іпотеки. Вони зібралися й пошли крушити нашу землю. Російські полонені казали: - у вас в селі є ноутбук, а мені 24 роки й в мене досі не було його, я про нього тільки мріяв. У кожному селі туалет та гаряча вода, газ, телевізор. Коли вони приходили в села, були шоковані. Вони до такого не звикли", - наголосив Марченко.
Також генерал-майор ЗСУ додав, що ЗСУ треба підготуватися, спланувати та піти в контрнаступ.
"Вони побіжать аж до Росії. У них техніка закінчується, сили закінчуються. Зараз головне об'єднатися та відбити ворога. Забути всі суперечки та стати в один стрій", - підсумував Марченко.
- Вирватися з війни в Україні російські загарбники можуть тільки через полон. Тому зараз здаються ще більш охоче, ніж у перші тижні, кажуть самі ж полонені російські військові
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