Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Останніми днями дуже багато звернень від аграріїв щодо неприпустимості повернення з 1 липня ставок акцизного збору на пальне та підвищення ПДВ з 7 до 20%. Ми маємо на це звернути увагу. Суть у тому, що зараз для аграріїв буде пекельний період, який включає і зібрання врожаю. Крім того, треба враховувати, що у 2022 році аграрії все-таки трималися на накопичених можливостях з попередніх років. Попри те, що всі працювали в екстремальних умовах, скорочені логістичні умови по відвантаженню, експорту та інше, але витримали той аграрний рік і перейшли у 2023-й. І зараз ми бачимо велику кількість проблем: відсутність обігових коштів, певних можливостей по добривах, тепер ще збільшення ціни на пальне", - зауважила народна депутатка України.

Ніна Южаніна зазначила, що підвищення ціни на пальне є неприйнятним для аграріїв, відповідно, вони тоді будуть просити або збільшення кредитування, або надання можливостей в інший спосіб.

"Насправді це питання буде ставати все гостріше і гостріше, чим ближче ми будемо підходити до 1 липня поточного року. Отже, будемо працювати й у комітетах та шукати вихід з цієї ситуації. Мені здається, що буде багато звернень і до президента, і до Офісу президента; можливо, зроблять якісь поступки або ж перенесуть терміни. Ще восени минулого року прийняли рішення щодо повернення акцизного збору на пальне з 1.07.23 і тоді мало, хто звернув на це увагу. Говорили, що ціна може не змінитися, бо у постачальників палива є великі запаси. Але все змінюється, і тепер всі експерти прораховують значне збільшення ціни на один літр пального", - сказала Южаніна.

Раніше стало відомо, що в Україні з 1 липня планують повернути довоєнні податки

Також голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев сказав, що ПДВ на пальне повернуть на рівень 20%, його зниження було помилкою







