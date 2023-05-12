Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Останніми днями дуже багато звернень аграріїв щодо неприпустимості повернення з 1 липня ставок акцизного збору на пальне та підвищення ПДВ, - нардепка Южаніна
Ексклюзив

Останніми днями дуже багато звернень аграріїв щодо неприпустимості повернення з 1 липня ставок акцизного збору на пальне та підвищення ПДВ, - нардепка Южаніна

12 травня, 2023 п'ятниця
19:14
Економіка

Ніна Южаніна, народна депутатка України, членкиня комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, зазначила, що зараз в аграріїв є велика кількість проблем: відсутність обігових коштів та певних можливостей по добривах, а тепер ще збільшення ціни на пальне

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Останніми днями дуже багато звернень від аграріїв щодо неприпустимості повернення з 1 липня ставок акцизного збору на пальне та підвищення ПДВ з 7 до 20%. Ми маємо на це звернути увагу. Суть у тому, що зараз для аграріїв буде пекельний період, який включає і зібрання врожаю. Крім того, треба враховувати, що у 2022 році аграрії все-таки трималися на накопичених можливостях з попередніх років. Попри те, що всі працювали в екстремальних умовах, скорочені логістичні умови по відвантаженню, експорту та інше, але витримали той аграрний рік і перейшли у 2023-й. І зараз ми бачимо велику кількість проблем: відсутність обігових коштів, певних можливостей по добривах, тепер ще збільшення ціни на пальне", - зауважила народна депутатка України.

Ніна Южаніна зазначила, що підвищення ціни на пальне є неприйнятним для аграріїв, відповідно, вони тоді будуть просити або збільшення кредитування, або надання можливостей в інший спосіб.

"Насправді це питання буде ставати все гостріше і гостріше, чим ближче ми будемо підходити до 1 липня поточного року. Отже, будемо працювати й у комітетах та шукати вихід з цієї ситуації. Мені здається, що буде багато звернень і до президента, і до Офісу президента; можливо, зроблять якісь поступки або ж перенесуть терміни. Ще восени минулого року прийняли рішення щодо повернення акцизного збору на пальне з 1.07.23 і тоді мало, хто звернув на це увагу. Говорили, що ціна може не змінитися, бо у постачальників палива є великі запаси. Але все змінюється, і тепер всі експерти прораховують значне збільшення ціни на один літр пального", - сказала Южаніна.

  • Раніше стало відомо, що в Україні з 1 липня планують повернути довоєнні податки
  • Також голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев сказав, що ПДВ на пальне повернуть на рівень 20%, його зниження було помилкою




 

Україна
ціни на пальне
податки
Читайте також:
ЗСУ
12 травня, 2023 п'ятниця
ЗСУ почали "формувати" операції напередодні контрнаступу, - CNN
11 травня, 2023 четвер
Україна шокує росіян своїм контрнаступом, - BILD
9 травня, 2023 вiвторок
Приїхати на парад до Москви Токаєва попросив Китай, Пашиняна - Іран, а Лукашенко - політичний ескортник, - політтехнолог Голобуцький
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.33
    Купівля 37.33
    Продаж 37.88
  • EUR
    Купівля 40.68
    Продаж 41.63
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
12 травня
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 443 дня війни: ЗСУ поліпшили позиції на трьох напрямках на Луганщині, а окупанти готують лінії оборони в Криму
19:32
Зерно
В Україні вже засіяли понад 3,5 млн га зерновими
19:21
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: хто б не був агресором проти вільного світу, він завершить такою ж ганьбою, як Кремль
19:16
Вибухи, Луганськ
У Луганську прогриміли вибухи. В місті видно густий дим
19:03
Обстріл Костянтинівки
Росіяни вдарили зі "смерчів" по Костянтинівці: пошкоджено 28 будинків та 2 багатоповерхівки, 1 людина поранена
19:00
Огляд
Олександр Зінченко, "Арсенал", АПЛ
Зінченка визнали найкращим ЛЗ в АПЛ, Ломаченко у США говорить про війну, а WTA назвала ім'я нової першої ракетки України: Огляд подій українського спорту за 5-12 травня
18:56
окупанти
У Ставропольському краї формується окрема мотострілецька бригада, яка має посилити РФ у війні з Україною, - Генштаб
18:13
Мешканку Донецької області засудили до 5 років тюрми
Жительку Донецької області засудили до 5 років ув'язнення за передачу інформації про ЗСУ окупантам
18:13
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Депутати польської опозиції вимагають відставки міністра оборони через інцидент з російською ракетою
18:07
акція #UnitedWeWin
Світом котиться хвиля акцій #UnitedWeWin з вимогою судити Путіна у Гаазі
18:03
Ексклюзив
Реджеп Таїп Ердоган
Експерт-міжнародник Данилов: існує декілька поганих сценаріїв, якщо Ердоган програє вибори - дестабілізація Росією, елементи громадянської війни
18:02
OPINION
Михайло Басараб
З росіянами слід обірвати будь-які стосунки
17:58
Ексклюзив
санкції
Для світових компаній внесення до списку міжнародних спонсорів війни РФ - це перший крок до санкцій, - юристка Загребельська
17:52
Володимир Зеленський
Зеленський ввів санкції проти осіб, які допомагали РФ контролювати Запоріжсталь
17:31
сонце_відпочинок
Субота та неділя в Україні будуть теплими, у Києві – до +22: прогноз погоди від Наталки Діденко
17:30
російський гелікоптер Мі-28
У Криму розбився російський гелікоптер Мі-28. Льотчики загинули
17:24
Rheinmetall
Вироблятимуть і ремонтуватимуть танки: Rheinmetall і "Укроборонпром" створили спільне підприємство
17:23
Ексклюзив
Бахмут, Донбас
Уже можна обережно говорити про поразку РФ у битві за Бахмут, - експерт Defense Express Киричевський
17:22
Огляд
Карта переходів громад з Московського патріархату станом на травень 2023 року
17:20
танк Leopard 2A6
Німеччина планує закупити 18 танків Leopard 2 замість тих, які передала Україні, – Reuters
17:17
Володимир Зеленський і Ріші Сунак
Подякував за далекобійні ракети Storm Shadow: Зеленський провів розмову з Ріші Сунаком
17:01
Ексклюзив
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
ЗСУ вдалося значно покращити свої позиції на трьох напрямках на Луганщині, — Гайдай
17:00
Анонс
Христина Парубій, війна, волонтери, війна і волонтери
Британські волонтери рятують українські лікарні та евакуйовують поранених дітей. Ірина Рибінкіна в проєкті "Війна і волонтери"
16:59
уламок ракети
Кличко показав, де зберігаються залишки збитих російських ракет
16:59
на фото: руйнування
"єВідновлення": українці протягом двох діб оформили 5575 заявок на компенсацію за зруйноване житло
16:58
Проєкт україномовних аудіогідів реалізовано ще в трьох музеях Італії та Швеції
Проєкт україномовних аудіогідів реалізовано ще в трьох музеях Італії та Швеції
16:55
лукашенко, 9 травня 2023
З початку травня Лукашенко став менше з'являтися на публіці, - ЗМІ
16:49
щеплення вакцинація
Україна отримуватиме препарати до кінця 2024 року: у МОЗ заявили про продовження вакцинації від коронавірусу
16:42
Ексклюзив
Олександр Мусієнко
Росія зацікавлена спровокувати конфлікт з НАТО на території Білорусі, - військовий експерт Мусієнко
16:35
Огляд
Наталка Половинка, Джулія Робертс і Меріл Стріп в "одному флаконі": що подивитися на вихідних
16:28
СБУ
Уродженець Луганщини отримав 15 років ув'язнення за передачу РФ координат українських РСЗВ
16:26
Ексклюзив
Енергодар
На Запоріжжі окупанти готуються до оборони, а Енергодар — до вуличних боїв, — депутат облради Лишенко
16:24
колії
Кабмін спільно з ЄБРР готує проєкт відновлення залізниці: подробиці
16:19
Дмитро Кулеба
Голова МЗС України вперше в історії взяв участь у саміті країн Латинської Америки
16:07
Ексклюзив
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Окупанти на лівому березі Херсонщини знищують українські паспорти у населення, — депутатка міськради Погомій
16:04
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Шкідник високого польоту. Чому не можна міняти Богуслаєва?
15:56
Росіяни обстріляли Херсон і населені пункти області: дві жінки загинули, двох поранено
15:54
Українці в Іспанії можуть оновити своє посвідчення водія
15:45
українське кіно
Національна спілка кінематографістів звернулась до суду через неспроможність Держкіно провести конкурс
15:42
G7
Країни G7 обговорюють варіанти передачі Україні заморожених активів РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV