Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я вивчаю все, що відбувається у світі навколо України. Тому можу з впевненістю сказати, що всім ця війна вже набридла. Я дійсно маю надію, що Китай прийме правильне рішення і переконає Путіна зупинити цю війну. Адже тільки Китай може продовжити цю агонію Кремля. Без їхньої допомоги ресурсів Росії не вистачить для виснажливої війни", - пояснив Шалару.

Ексміністр оборони Молдови переконаний, що Росія не має шансів перемогти у війні з Україною

"В поразці Росії у війні в першу чергу повинні бути зацікавлені самі росіяни. Я маю надію, що до кінця цього року Україна зможе повернути свої території та перемогти російську армію на полі бою.Є звісно проблема, яка полягає в тому, що на Заході не вирішили, що робити з РФ після її поразки у війні. Проте я вважаю, що вони дуже швидко зможуть розв'язати цю проблему. Оскільки Україна зможе перемогти РФ навіть без західної допомоги", - додав він.