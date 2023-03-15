Остання надія Путіна - на Цзіньпіна. Лише Китай може продовжити агонію Кремля, - ексміністр оборони Молдови Шалару
Ексміністр оборони Молдови Анатоль Шалару вважає, що лише лідер Китаю Сі Цзіньпін може переконати Путіна зупинити війну проти України
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Я вивчаю все, що відбувається у світі навколо України. Тому можу з впевненістю сказати, що всім ця війна вже набридла. Я дійсно маю надію, що Китай прийме правильне рішення і переконає Путіна зупинити цю війну. Адже тільки Китай може продовжити цю агонію Кремля. Без їхньої допомоги ресурсів Росії не вистачить для виснажливої війни", - пояснив Шалару.
Ексміністр оборони Молдови переконаний, що Росія не має шансів перемогти у війні з Україною
"В поразці Росії у війні в першу чергу повинні бути зацікавлені самі росіяни. Я маю надію, що до кінця цього року Україна зможе повернути свої території та перемогти російську армію на полі бою.Є звісно проблема, яка полягає в тому, що на Заході не вирішили, що робити з РФ після її поразки у війні. Проте я вважаю, що вони дуже швидко зможуть розв'язати цю проблему. Оскільки Україна зможе перемогти РФ навіть без західної допомоги", - додав він.
- За даними Reuters, лідер Китаю Сі Цзіньпін планує відвідати Москву наступного тижня та зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.
- Видання WSJ повідомило, що Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабної війни РФ проти України.
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